Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готовится к массированной атаке на ХАМАС, которой «еще никогда не было», сообщает телеканал Kan.

Он также назвал удары по сектору Газа «только началом».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на брифинге призвал Израиль соблюдать гуманитарное право при операциях в Газе.

Он также выразил обеспокоенность в связи с решением Израиля о блокаде сектора Газа и призвал стороны к переговорам.

До этого Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Кроме того, он отметил, что Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности.

По мнению генерального секретаря организации, необходимы дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения вокруг Израиля.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.