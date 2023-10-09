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ИИ «Жириновский» назвал причины возникновения конфликта Израиля и Палестины

ИИ «Жириновский»: конфликт Израиля и ХАМАС стал следствием игры Запада в ковбоев

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Искусственный интеллект «Жириновский» прокомментировал обострение конфликта между Израилем и радикальными палестинскими группировками. Нейросеть назвала это событие следствием политики стран Запада, «играющего в ковбоев по всей планете, пишет РИА Новости.

«Обострение арабо-израильского конфликта — явный провал <...> политики <...> Запада, который <...> играет в ковбоев по всей планете», — указывается в публикации.

Нейросеть «Жириновский» добавила, что западные парламенты ни с кем не желают общаться на равных и совершенно не стремятся к выстраиванию мира и стабильности на глобальном уровне.

«Посеявший бурю в пустыне обязательно пожнет горячий ветер перемен», — заключил алгоритм.

Жириновский ранее предрекал, что конфликт на Ближнем Востоке затмит специальную военную операцию на Украине. По его словам, Израиль не устоит перед мусульманско-арабским миром.

Ранее в Кремле оценили предсказание Жириновского про Украину.

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Война в Израиле
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