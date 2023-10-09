В МИДе рассказали о планах Запада на выборы президента России

Западные государства, вероятно, попытаются повлиять на российские президентские выборы 2024 года, считает специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович, передает РИА Новости. По его словам, на Западе хотят дискредитировать будущую избирательную кампанию.

«Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовали, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать <…> К сожалению, неприятной особенностью каждых наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации вплоть до вмешательства в процесс», — пояснил Аскальдович.

Он добавил, что к влиянию на выборы могут добавиться и кибератаки вместе с протестами у посольств России в зарубежных государствах. Аскальдович подчеркнул, что в протестных демонстрациях, в частности, могут участвовать те, кто приехал с Украины.

Ранее МИД призвал не рассчитывать на одобрение Западом выборов президента России.