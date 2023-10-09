В России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал возможный срок завершения войны Израиля с палестинским движением ХАМАС.

По его словам, Израиль является «могучей», развитой страной с «великолепными» Вооруженными силами, «великолепным» Военно-промышленным комплексом (ВПК) и «великолепным внешним финансовым источником в лице США», поэтому этот конфликт завершится достаточно быстро. Как считает эксперт, ХАМАС не сможет долго противостоять израильскому государству, но их противостояние в «любом случае приобретет жесточайшие формы». Исходя из опыта предыдущих конфликтов, что «обе стороны не соблюдают нормы международного права о ведении войны», продолжил он.

Военный не исключил, что в ближайшее время произойдет резкое обострение во всем арабском мире. Однако через пару недель эта волна схлынет и конфликт закончится переговорами с взятием под полный контроль сектора Газа израильской армией.

«Дело в том, что потенциал ХАМАСа не сравним с потенциалом Израиля. Кроме того, главной задачей этой организации, скорее всего, было не уничтожение Израиля, а демонстрация всему миру, что Израиль не такой уж и всемогущий: что ЦАХАЛ не такой уж сильный, что израильтян можно взять в плен», — сказал Матвийчук.

По его мнению, ХАМАС уже получил «пропагандистскую победу». Но для израильского государства «теперь делом чести является восстановление репутации и уничтожение террористов», добавил эксперт.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.