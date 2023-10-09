Посол Израиля рассказал о ситуации с переговорами по заложникам с ХАМАС

Посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви заявил, что движение ХАМАС не ведет переговоры с представителями Израиля по обмену захваченных в заложники. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильская сторона еще не знает, как вся существующая ситуация будет развиваться.

«Вы знаете, только сегодня, вот сейчас, в последний час, по Израилю выпущен большой залп ракет. Идут, конечно, ответные действия, так что пока таких переговоров нет», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Египет всегда участвовал в предыдущих переговорах в качестве посредника, но пока что от них не поступало обращения. Посол добавил, что сейчас Израиль занимается военными действиями.

До этого стало известно, что движение ХАМАС хочет обменять часть заложников, которые были захвачены на территории Израиля, на заключенных в израильских тюрьмах женщин из Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.