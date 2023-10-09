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Медведев заявил, что переданное Украине оружие применяется в Израиле

Медведев: переданное Украине западное оружие активно применяется в Израиле

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев утверждает, что переданное Украине западное оружие теперь активно применяется в Израиле.

Политик высказал мнение, что в дальнейшем это оружие, как и то, которое американские военные оставили в Афганистане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.

«Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ считает, что ситуация только ухудшится, и на черном рынке появятся ракеты, танки, а потом и истребители, некогда переданные Украине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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