Байдену предрекли падение личного рейтинга из-за войны в Израиле

Палестино-израильский конфликт не окажет значительного влияния на внешнюю и внутреннюю политику США, считает американист Малек Дудаков. При этом обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно скажется на личном рейтинге президента США Джо Байдена, заявил он газете «Взгляд».

«Может снизиться рейтинг лично Джо Байдена, которого активно критикуют за потерю контроля Штатов над Ближним Востоком и за договоренности с Ираном», – считает эксперт.

Он отметил, что с обострением ситуации в партии демократов наблюдается раскол: многие сочувствуют Палестине и обвиняют Израиль в расизме, в то время как политическая верхушка поддерживает Тель-Авив.

При Байдене отношения США и Израиля стали холоднее, чем при экс-президенте Штатов Дональде Трампе, отметил американист. В частности, на это повлияли договоры действующего главы Белого дома с Ираном, отправка гуманитарной помощи Палестине.

«Однако политики-демократы, которые находятся сейчас у власти в Вашингтоне, поддерживают Тель-Авив и будут продолжать помогать ему», – заключил Дудаков.

Напомним, сегодня стало известно, что администрация Байдена в срочном порядке работает над отправкой Израилю дополнительной военной помощи. Ежегодно США выделяет на эти цели $3,8 млрд.

Ранее политолог, комментируя критику Байдена за барбекю в Белом доме на фоне обострения конфликта Палестины и Израиля, заявил, что Байден не принимает решений по Израилю.