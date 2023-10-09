Лавров заявил, что Россия и ЛАГ призвали Израиль и Палестину прекратить огонь

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) призывают Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ Ахмедом Абульгейтом, передает РИА Новости.

Как указал министр, Россия и ЛАГ подтвердили свою позицию о неприемлемости любого насилия против мирных граждан, неприемлемости взятия в заложники женщин и детей.

По его словам, РФ и ЛАГ «параллельно, практически в унисон призывали к мирному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам».

Дипломат также отметил, что Российская Федерация и Лига арабских государств осуждает насилие в любых формах и проявлениях и просят «всех выступить за прекращение любых боевых действий».

До этого сообщалось, что Египет предпринимает усилия по заключению соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.