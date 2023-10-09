Путин провел встречу с министром культуры Любимовой

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи Путин и Любимова обсудили развитие культурной среды в новых регионах РФ.

«У нас 13 тысяч новых коллег, наших деятелей культуры, которые присоединились к нам», — заявила она.

По ее словам, до начала работы Минкульта в новых регионах в них работало 2 кинозала на 4 региона, в настоящее время их 51.

Любимова отметила, что было организовано 140 цирковых выступлений в Мариуполе и Луганске, на которые пришли больше 70 тысяч зрителей.

Также она сказала, что по поручению Путина в министерстве начали поддерживать русские театры за рубежом. По ее словам, 150 русских театров в 43 странах мира играют на русском языке русскую классику.

Ранее в Минкульте РФ ответили на слухи о сокращении программы «Пушкинской карты». Ольга Любимова заявила, что финансирование программы в 2024-2025 годах предусмотрено в полном объеме.

Ранее появилась инициатива расширить доступ к Пушкинской карте для детей с семи лет.