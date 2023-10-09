ЕС созывает экстренное заседание глав МИД по Израилю

Европейский союз проведет экстренное заседание министров иностранных дел стран сообщества в связи с боевыми действиями в Израиле. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Я созываю во вторник экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в связи с ситуацией в Израиле и на Ближнем Востоке», — сказал он.
До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности ЕС с Израилем после серии ракетных обстрелов и атак со стороны сектора Газа.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.
Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.