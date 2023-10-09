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Шольца назвали канцлером без страны после поражения на выборах

Bild: правящие партии Германии проиграли местные выборы в Баварии и Гессене

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Fabian Sommer/Global Look Press

Местные выборы в двух федеральных землях — Бавария и Гессен — привели к снижению позиций правящей немецкой коалиции, пишет Bild. По мнению главреда издания Роберта Шнайдера, предварительные итоги голосования фактически сделали главу правительства, социал-демократа Олафа Шольца «канцлером без страны».

«Итого минус двенадцать процентных пунктов в Гессене у Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) [эти три политические силы являются правящей коалицией в ФРГ]. В Баварии у партии канцлера [Шольца] ниже десяти процентов — это уже не шутка, а катастрофа <…> Шольц стал своего рода канцлером без страны», — говорится в тексте.

Как отметил Шнайдер, канцлер Германии лучше других осведомлен о том, что в демократии нельзя долгое время управлять страной против мнения большинства. Главред Bild подчеркивает, что помочь правящей коалиции «светофор» в текущей ситуации может лишь изменение их политики.

«Альтернатива новым [федеральным] выборам — жесткая смена курса «светофора», особенно в миграционной и экономической политике <…> избиратели больше не воспринимают тот факт, что Германия находится впереди по инфляции и позади по темпам роста, потому что это угрожает процветанию страны», — подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что Шольц теряет позиции в рейтинге популярных политиков Германии.

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