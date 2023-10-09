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МИД Италии предупредил о последствиях эскалации арабо-израильского конфликта

МИД Италии: эскалация в Газе приведет к неконтролируемым последствиям в регионе

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Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал не допустить эскалации арабо-израильского конфликта, так как обострение ситуации в секторе Газа может привести к неисчислимым и неконтролируемым последствиям на региональном уровне. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Агрессия ХАМАС на территории Израиля должна быть осуждена самым решительным образом. И мы признаем полное право Израиля на самооборону ... Но в то же время необходимо избегать риска эскалации, которая будет иметь неисчислимые и неконтролируемые последствия на региональном уровне...» — сказал Таяни.

По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке может усугубить «и без того очень сложную ситуацию в других регионах мира, начиная с конфликта на Украине». На Ближнем Востоке необходимо должным образом учитывать сложную динамику региона, отметил он.

Глава итальянского МИД считает, что данная ситуация «напоминает о необходимости вернуть мирный процесс в центр международного внимания», и Италия, в свою очередь, готова работать над тем, чтобы способствовать охлаждению напряженности и последующему возобновлению переговоров между сторонами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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