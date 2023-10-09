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Партия Шольца потерпела крупнейшее поражение на региональных выборах в Гессене

Региональные выборы в Гессене завершились самым крупным поражением СДПГ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, установила антирекорд по полученным голосам, проиграв региональные выборы в федеральной земле Гессен. Об этом говорится в материале журнала Spiegel.

По предварительным результатам, социал-демократы получили лишь 15,1% голосов избирателей. Издание отмечает, что еще никогда СДПГ в Гессене не получала столь малого числа голосов. Даже крайне неудачный результат выборов 2018 года был на 4,7 процентных пункта выше.

Напротив, Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с премьер-министром Гессена Борисом Рейном празднует победу, получив 34,6%. Христианские демократы добились значительного прироста по сравнению с прошлыми выборами.

Также значительного успеха достигла и «Альтернатива для Германии», набравшая 18,4%.

Ранее сообщалось, что в двух федеральных землях Германии — Баварии и Гессене — начались голосования на выборах в региональные парламенты.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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