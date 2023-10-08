Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

Президент США Джо Байден дал распоряжение направить Израилю дополнительную помощь в связи с нападением боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Белый дом.

Как заявили в Белом доме, утром в воскресенье, 8 октября, команда по вопросам национальной безопасности проинформировала Байдена и вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис о ситуации в Израиле.

«Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», — сказано в заявлении.

Белый дом не уточнил, о какой конкретно помощи идет речь.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил о непоколебимости позиции США по вопросу права Израиля на самооборону.

По его словам, в ближайшие дни американское оборонное ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения «от неизбирательного насилия и терроризма».

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.