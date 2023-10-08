США будут всеми силами призывать украинского президента Владимира Зеленского пойти на компромиссы для остановки боевых действий, так как американскому руководству невыгодно продлевать конфликт до выборов президента в Соединенных Штатах. Такое мнение высказал журналист Моритц Гатманн в эфире немецкого телеканала Phoenix.

По его мнению, до осени 2024 года власти США будут пытаться найти решение для конфликта на Украине, так как Байден не решится вступать в предвыборную гонку «с неразрешенным конфликтом за спиной».

«Американцы зимой или в начале следующего года будут настаивать, чтобы Зеленский был готов к компромиссам», — спрогнозировал репортер.

Накануне капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо заявил, что США и НАТО выгодна борьба с Россией руками Украины, поэтому они не позволят Киеву пойти на мир с Москвой.

Ранее сообщалось, что Украина застряла в ловушке, которую создал Зеленский.