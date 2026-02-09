Челябинец изнасиловал двоюродную сестру и отправился в колонию на 18 лет

В Челябинске юноша насиловал несовершеннолетнюю сестру и попался из-за переписки

В Челябинске юноша получил 18 лет колонии за сексуальное насилие над двоюродной сестрой. Об этом сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда.

Суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, который был признан виновным в шести особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней сестры.

С января по март 2025 года он трижды изнасиловал ее и трижды совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.

О происходящем насилии случайно стало известно матери девочки, которая наткнулась на компрометирующую переписку в телефоне дочери.

«В ходе следствия были изъяты вещественные доказательства, проведены многочисленные экспертизы, допрошены свидетели. Судебный процесс выявил шокирующие детали – подсудимый действовал расчётливо, выбирая время, когда рядом никого не было», — говорится в сообщении.

За это виновный получил 18 лет строгого режима и год ограничения свободы.

