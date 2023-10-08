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В Израиле рассказали, существует ли формула для переговоров с Палестиной

Александр Бен Цви: у Израиля сейчас нет формулы для переговоров с Палестиной

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Raneen Sawafta/Reuters

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил ТАСС, что формулы для переговоров между Израилем и Палестиной в настоящий момент нет.

«Когда будет о чем говорить, тогда мы уже найдем формулу, как это делать», — сказал дипломат.

Он отметил, что пока вести переговоры рано.

«Пока что наше правительство решает, какими будут наши дальнейшие шаги. Когда это решится, будем говорить дальше», — добавил он.

Также Александр Бен Цви сообщил, что среди людей, которых боевики движения ХАМАС взяли в заложники во время нападения на Израиль, могут быть граждане России. Дипломат отметил, что количество заложников ХАМАС высокое.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля.

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