Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США обсуждают с Израилем меры оказания помощи в свете обострения конфликта с Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсуждаем с Израилем их конкретные нужды для ответа на эти ужасные атаки», — подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, детали переговоров могут быть обнародованы уже в понедельник, 9 октября.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу в телефонном разговоре, что ожидает от него шагов, направленных на восстановление стабильности в регионе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.