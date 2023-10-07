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В ФРГ выступили за ограничение льгот беженцам с Украины

В Германии призывают сократить льготы для украинских беженцев

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Sergei Grits/AP

Президент Совета немецких округов Райнхард Загер заявил, что комитет организации согласовал позицию по призыву сократить льготы для беженцев, приезжающих в Германию с территории Украины. Об этом сообщает Welt.

«Беженцы… из Украины, недавно прибывшие в Германию, не должны больше получать немедленные льготы, а должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для искателей убежища», — заявил Загер.

Совет немецких округов несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за увеличения потока пересекающих границу, а также выступает за переход от финансовых выплат к натуральной помощи приезжим, отмечается в материале. Кроме того, в организации настаивают на введении требования к беженцам об обязательном трудоустройстве, передает Welt.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала возможности по приему беженцев, в том числе украинских.

До этого власти Ирландии за два года приняли более ста тысяч беженцев с Украины и из других государств. Об этом рассказал ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, вряд ли республика может и дальше добровольно брать к себе мигрантов.

Ранее стало известно, что Швейцария заплатит украинским беженцам за отъезд домой.

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