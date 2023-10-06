Швейцария заплатит украинским беженцам за отъезд домой

Швейцарский Секретариат по миграции (SEM) разработал концепцию, согласно которой они могут предложить финансовую помощь беженцам с Украины за добровольный возврат на родину. По информации SwissInfo, SEM готов заплатить до $4,4 тыс. каждому человеку.

Власти Швейцарии ожидают, что около 80% из 70 тыс. украинских беженцев, пребывающих в стране, предпочтут вернуться на Украину по собственной воле. Оставшиеся 20%, то есть примерно 14 тыс. человек, вероятно, останутся в Швейцарии даже после истечения миграционного статуса S в 2024 или 2025 году.

Швейцария ввела антироссийские санкции после начала конфликта на Украине. В июне швейцарский парламент поддержал поправку, позволяющую экспортировать оружие и боеприпасы, произведенные в стране, в страны, участвующие в вооруженных конфликтах, если они действуют в соответствии с международным правом самообороны. В сентябре Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 Германии, которая уже поставляла такие танки Украине.

Ранее власти Ирландии за два года приняли более 100 тыс. беженцев с Украины и из других государств. Об этом рассказал ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, вряд ли республика может и дальше добровольно брать к себе мигрантов.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.