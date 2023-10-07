Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и Израиль к сдержанности на фоне эскалации, а также попросил не обострять обстановку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что контролирующее сектор Газа движение ХАМАС, помимо города Сдерот в Израиле, вошло в Ашкелон. Военный аналитик газеты Юлиан Репке отмечает, что ранее такого масштабного нападения ХАМАС на Израиль никогда не было. Город Ашкелон располагается на берегу Средиземного моря в семи километрах от сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

7 октября боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.