Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган призвал палестинцев и Израиль к сдержанности

Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и Израиль к сдержанности на фоне эскалации, а также попросил не обострять обстановку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что контролирующее сектор Газа движение ХАМАС, помимо города Сдерот в Израиле, вошло в Ашкелон. Военный аналитик газеты Юлиан Репке отмечает, что ранее такого масштабного нападения ХАМАС на Израиль никогда не было. Город Ашкелон располагается на берегу Средиземного моря в семи километрах от сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

7 октября боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий