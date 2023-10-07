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Террористы из Газы проникли на территорию Израиля

ЦАХАЛ сообщил о проникновении террористов из Газы на территорию Израиля

Террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Жителей приграничных населенных пунктов попросили не выходить из домов и держаться вблизи бомбоубежищ.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

По данным СМИ, десятки ракет были выпущены с территории сектора Газа по городам Израиля. Медики подтвердили, что пожилая женщина пострадала на юге Израиля в результате падения ракеты.

В конце сентября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что израильские Вооруженные силы направят на границу с сектором Газа дополнительные силы из-за непрекращающихся беспорядков вдоль забора безопасности и угроз радикальных группировок анклава.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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