В США заявили, что обеспокоены планами РФ отказаться от договора о запрете ядерного оружия

В государственном департаменте США обеспокоены тем, что Россия собирается отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает Reuters.

5 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что РФ может ответить зеркально на решения США, не ратифицировавших документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Позднее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что на ближайшем заседании совет Госдумы обсудит вопрос отмены договора о запрещении ядерных испытаний.

В госдепартаменте США заявили, что подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных испытаний. Американское руководство обеспокоено тем, что РФ якобы хочет усилить давление на другие государства с той целью, чтобы те прекратили помогать Украине.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, Россия же сделала это в 2000 году.

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