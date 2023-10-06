Президент Грузии призвала партнеров отреагировать на планы РФ создать базу в Абхазии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала партнеров Тбилиси и мировое сообщество отреагировать на планы России разместить пункт постоянного базирования ВМФ и на территории Абхазии, сообщает ТАСС.

«Я призываю партнеров Грузии и международное сообщество проявить незамедлительную реакцию…» — следует из заявления главы государства.

Зурабишвили подчеркнула, что решение открыть на территории республики базу ВМФ создает угрозу для Черноморского региона и европейского развития Грузии в целом.

Ранее Евросоюз также выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с появлением информации о том, что Россия планирует базу ВМФ в Абхазии.

«Европейский союз выражает глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о планах России создать постоянную военно-морскую базу своего Черноморского флота в <…> регионе Абхазия», — говорится в заявлении.

До этого президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации, соответствующее соглашение уже подписано. Он будет располагаться в Очамчирском районе.

Суверенитет Абхазии Россия признала 26 августа 2008 года. В этом году в республике в честь 15-летия события состоялись торжественные мероприятия. Сейчас российские и абхазские военные вместе обеспечивают безопасность республики. Также на границах Абхазии работают пограничники ФСБ России.

Ранее в Абхазии заявили, что укрепляют свои военные возможности из-за Грузии.