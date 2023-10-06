Клинтон заявила, что сторонников Трампа необходимо «депрограммировать»

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон сравнила сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа с сектантами. В интервью телеканалу CNN она констатировала необходимость «депрограммировать» тех, кто поддерживает республиканца.

«К сожалению, многие из этих экстремистов, экстремистов MAGA (движение Трампа Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой» — «Газета.Ru), подчиняются приказам Дональда Трампа, к которому не осталось никакого доверия ни по каким меркам», — заявила Клинтон.

По ее словам, необходимо провести «формальное депрограммирование членов секты» MAGA. Так Клинтон назвала тех, кто продолжает поддерживать кандидата в президенты США после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

До этого президент США Джо Байден назвал сторонников Трампа «экстремистским движением». По его мнению, экс-глава государства и его сторонники угрожают демократии в Соединенных Штатах.

«Если будет реализована их оголтелая повестка дня, то это фундаментально изменит институты американской демократии…», — предупредил Байден.

Ранее Клинтон сообщила о росте влияния России в мире благодаря Путину.