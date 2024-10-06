В Германии заявили, что Европа и НАТО не совершили ни одной провокации против РФ

Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и НАТО на сегодняшний день «не совершили никаких провокаций и даже не нарушили договоры», которые могли бы спровоцировать Россию начать спецоперацию на Украине. Об этом он написал в статье для Focus.

Мерц считает, что Кремль якобы разрушает политический порядок в Европе, который был построен вместе с Россией, а не против России после 1990 года.

С точки зрения политика, «по сей день Европа и НАТО не совершили никаких провокаций и даже не нарушили договоры, которые могли бы хотя бы отдаленно оправдать» начало прямого конфликта на Украине.

«Если Запад отступит от этой угрозы, Россия одержит победу и будет жаждать большего. Если Украина будет стоять твердо, а Запад продолжит ее поддерживать, Россия поймет, что дальнейшее применение военной силы бессмысленно», — говорится в тексте.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет Украины создаст угрозу для РФ. По его словам, для Российской Федерации очень важен внеблоковый статус Украины, Москва просит, чтобы ее услышали. Глава государства также подчеркнул, что с момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на Восток прошло «пять волн» расширения альянса.

Ранее в США заявили, что Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО.