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В израильском городе Беэр-Шева произошло вооруженное нападение

Полиция Израиля: неизвестный с оружием ранил прохожих в городе Беэр-Шева

Неизвестный атаковал прохожих в городе Беэр-Шева, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции еврейского государства.

По информации правоохранительных органов, инцидент со стрельбой произошел около центрального вокзала в населенном пункте. Стражи порядка не исключают, что это был теракт.

«Нападавший нейтрализован. На месте работают многочисленные силы полиции», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что в результате атаки пострадали несколько человек.

В аккаунте израильской национальной медицинской службы «Маген Давид Адом» в социальной сети X (бывший Twitter) уточняется, что ранения получили как минимум восемь жителей города. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести или тяжелое. Еще четверо граждан находятся в состоянии средней степени тяжести. Трое человек, в свою очередь, получили легкие травмы.

«Одному пострадавшему в критическом состоянии оказывается помощь на месте», — добавили в медицинской службе.

Иные подробности о произошедшем к текущему моменту не поступали.

Ранее в городе Тель-Авиве двое вооруженных людей обстреляли мирных жителей.

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