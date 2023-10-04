Увеличение российского влияния в мире стало заслугой президента России Владимира Путина. Об этом заявила бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу PBS News.

Она отметила, что глава российского государства со своей командой проводит различные операции для подрыва демократических устоев, а также, чтобы склонить лидеров стран на свою сторону.

«Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, — это 1:0 в пользу Путина», — сказала экс-госсекретарь.

Кроме того, Клинтон также уверена, что большинство членов конгресса США продолжают и дальше поддерживать Украину.

4 октября Путин на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности говорил, что создание многополярного мира является исторически необходимым и неизбежным.

Также российский лидер на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности сообщал, что у Российской Федерации в Европе много друзей, но они ведут себя «потише» других государств.

До этого научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун заявлял, что Россия намерена продолжать играть ключевую роль в построении новой мировой модели.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».