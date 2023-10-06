Азербайджан допустит новую миссию ООН в Карабах

Представители азербайджанского отделения ООН в скором времени могут осуществить новую поездку в Нагорный Карабах, передает APA. По информации агентства, речь идет о совместном посещении с представителями специализированных агентств организации.

«Об этом было объявлено в ходе встречи президента [Азербайджана] Ильхама Алиева с региональным директором Всемирной организации здравоохранения в Европе Хансом Генри Клюге 6 октября», — говорится в сообщении.

Как отмечает APA, в ходе встречи Алиева и Клюге отдельно указывалось на поддержку отправки миссии ООН в Карабах со стороны Азербайджана. При этом в прошлый раз эксперты организации посетили регион в начале октября.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. Действия Азербайджана вызвали критику внутри ЕС и призывы к санкциям.

Ранее в Европе призвали к отказу от покупки газа у Азербайджана из-за Карабаха.