Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Погранслужба Украины приостановила работу паромного КПП на границе с Румынией

Госпогранслужба: паромный КПП «Орловка» между Украиной и Румынией приостановили

close
100%
Суспильне

Работа паромного пункта пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией приостановлена. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской госпогранслужбы.

Глава Одесской администрации Олег Кипер пояснил, что ночью на 6 октября в Измаильском районе из-за взрывов было повреждено зернохранилище. Как результат — приостановлена работа паромной переправы.

«Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Румынию», — объявили в сообщении ведомства.

До этого в конце сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил о том, что на территории страны были обнаружены обломки, предположительно, российских дронов.

Чуть позже Румыния перебросила дополнительные силы к границе с Украиной. По данным источников агентства Reuters, румынская армия разместила дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули. Иностранные журналисты отметили, что Бухарест пошел на такой шаг из-за растущей обеспокоенности тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию НАТО.

Ранее в Словакии пожаловались на то, что благодаря финансовой поддержке со стороны властей украинские беженцы чувствуют себя комфортнее, чем ее граждане.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий