Погранслужба Украины приостановила работу паромного КПП на границе с Румынией

Работа паромного пункта пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией приостановлена. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской госпогранслужбы.

Глава Одесской администрации Олег Кипер пояснил, что ночью на 6 октября в Измаильском районе из-за взрывов было повреждено зернохранилище. Как результат — приостановлена работа паромной переправы.

«Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Румынию», — объявили в сообщении ведомства.

До этого в конце сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил о том, что на территории страны были обнаружены обломки, предположительно, российских дронов.

Чуть позже Румыния перебросила дополнительные силы к границе с Украиной. По данным источников агентства Reuters, румынская армия разместила дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули. Иностранные журналисты отметили, что Бухарест пошел на такой шаг из-за растущей обеспокоенности тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию НАТО.

Ранее в Словакии пожаловались на то, что благодаря финансовой поддержке со стороны властей украинские беженцы чувствуют себя комфортнее, чем ее граждане.