Москалькова призвала международное сообщество защитить арестованных на Украине учителей

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ряд международных организаций с целью привлечь внимание к аресту учителей и директоров школ в Херсонской области Украины. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Ко мне поступило обращение в защиту директоров и учителей школ Херсонской области, которые только за то, что учили детей и, несмотря ни на что, были верны своему профессиональному долгу, стали жертвами киевского режима», — написала Москалькова.

По ее словам, Служба безопасности Украины содержит этих педагогов в СИЗО Николаевской и Винницкой областей. Омбудсмен сообщила, что в связи с этим направила обращения к Верховному комиссару ООН по правам человека, в ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста.

До этого Москалькова призвала мировое сообщество объективно рассмотреть нарушения прав на Украине.

Она добавила, что планировала довести эту информацию на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ЕС ГАНРИ в ноябре прошлого года, но была выслушана только одна точка зрения, что создало атмосферу искаженного представления о России.

Ранее Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту задержания учителей военными Украины.