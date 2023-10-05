Путин заявил о желании Украины повредить «Турецкий поток»

Украина хочет повредить газопровод «Турецкий поток», а в местах подготовки атак на него звучит английская речь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через «Турецкие потоки», и, судя по всему, украинские террористические группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб», — сказал он.

Глава государства отметил, что военные корабли РФ сохраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря, однако на них пытаются напасть с помощью беспилотников.

«Мы это слышим в эфире, там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Кто это делает — делайте выводы сами», — резюмировал российский лидер.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия имеет информацию, которая указывает на попытки взорвать газопроводы в Черном море «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он отмечал, что от России требовали разрешить Украине экспортировать зерно, однако Москва не намерена этого делать из-за опасных действий Киева.

До этого Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом говорил, что Украина пытается атаковать трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, российские корабли охраняют эти газопроводы, однако их «постоянно атакуют».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».