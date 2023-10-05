Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о желании Украины повредить «Турецкий поток»

Путин заявил, что Украина пытается атаковать «Турецкий поток»

close
100%
Global Look Press

Украина хочет повредить газопровод «Турецкий поток», а в местах подготовки атак на него звучит английская речь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через «Турецкие потоки», и, судя по всему, украинские террористические группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб», — сказал он.

Глава государства отметил, что военные корабли РФ сохраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря, однако на них пытаются напасть с помощью беспилотников.

«Мы это слышим в эфире, там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Кто это делает — делайте выводы сами», — резюмировал российский лидер.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия имеет информацию, которая указывает на попытки взорвать газопроводы в Черном море «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он отмечал, что от России требовали разрешить Украине экспортировать зерно, однако Москва не намерена этого делать из-за опасных действий Киева.

До этого Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом говорил, что Украина пытается атаковать трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По его словам, российские корабли охраняют эти газопроводы, однако их «постоянно атакуют».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий