В Ирландии пожаловались на трудности с украинскими беженцами

Власти Ирландии за два года приняли более 100 тыс. беженцев с Украины и из других государств, заявил ирландский премьер-министр Лео Варадкар, передает ТАСС. По его словам, вряд ли республика может и дальше добровольно брать к себе мигрантов.

«Мы испытываем серьезные трудности с размещением новых беженцев <…> я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос их размещения. Полагаю, что наша позиция будет понята. Мы не говорим, что станем разворачивать обратно людей, прибывающих в Ирландию, конечно мы не будем этого делать, но добровольное согласие принять большее число людей [из других стран Европы] — это совсем другой вопрос», — пояснил Варадкар.

Он добавил, что Ирландия поддерживает прием Украины в Евросоюз, но этот процесс может занять больше 10 лет. Варадкар подчеркнул, что в итоге это должно сыграть в плюс объединению.

«Если Украина, Молдавия и Западные Балканы присоединятся к Европейскому союзу, они станут богаче и со временем, как и Ирландия, смогут начать вносить вклад в общий бюджет», — заключил премьер Ирландии.

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. украинских детей оказались в Европе без надзора.