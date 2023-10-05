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В Германии потребовали от Шольца прояснить позиции по Украине

Bild обвинила канцлера ФРГ Шольца в противоречивой политике по Украине

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц должен сказать, чего он хочет добиться своей политикой по Украине, пишет Bild. По мнению заместителя главного редактора немецкой газеты Пауля Ронцхаймера, некоторые решения канцлера, в том числе блокировка поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, противоречат позиции его собственного правительства.

«Глава МИД Анналена Бербок хочет, чтобы в будущем ЕС расширился от Лиссабона до Луганска [российский город, региональный центр Луганской народной республики] <…> министр обороны Борис Писториус ясно сказал: Украина должна выиграть в конфликте. Если это и есть цель правительства, то ему придется поставить намного больше оружия. Но если Шольц не верит в победу, ему нужно наконец сказать, какую цель он преследует», — говорится в материале.

С точки зрения Ронцхаймера, канцлер Германии обязан прояснить свои цели не только перед немецким народом, но и Украиной.

Ранее Шольцу предрекли провал на выборах.

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