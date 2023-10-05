В Германии потребовали от Шольца прояснить позиции по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц должен сказать, чего он хочет добиться своей политикой по Украине, пишет Bild. По мнению заместителя главного редактора немецкой газеты Пауля Ронцхаймера, некоторые решения канцлера, в том числе блокировка поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, противоречат позиции его собственного правительства.

«Глава МИД Анналена Бербок хочет, чтобы в будущем ЕС расширился от Лиссабона до Луганска [российский город, региональный центр Луганской народной республики] <…> министр обороны Борис Писториус ясно сказал: Украина должна выиграть в конфликте. Если это и есть цель правительства, то ему придется поставить намного больше оружия. Но если Шольц не верит в победу, ему нужно наконец сказать, какую цель он преследует», — говорится в материале.

С точки зрения Ронцхаймера, канцлер Германии обязан прояснить свои цели не только перед немецким народом, но и Украиной.

Ранее Шольцу предрекли провал на выборах.