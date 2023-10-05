Белый дом покинула овчарка Байдена

По информации телеканала Fox News, президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать свою немецкую овчарку по кличке Коммандер в Белом доме из-за ее агрессивного поведения по отношению к сотрудникам.

Собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера. Ранее сообщалось, что с момента появления в декабре 2021 года Коммандер напал на сотрудников Секретной службы США не менее 11 раз.

Пресс-секретарь Джилл Байден Элизабет Александер заявила, что безопасность работников Белого дома и их защитников является приоритетом для президента и первой леди.

Это уже вторая собака, принадлежащая семье Байденов, которая покидает Белый дом по аналогичной причине. Ранее немецкая овчарка Мейджор была отправлена в штат Делавэр после нескольких нападений на сотрудников Белого дома. Судьба Коммандера на данный момент не определена и ведется оценка дальнейших действий в отношении собаки.

Всемирно известный дрессировщик собак Том Дэвис раскритиковал обращение с немецкой овчаркой Джо Байдена на фоне информации, что одиннадцать агентов Секретной службы были искусаны псом президента. Дэвис заявил, что отсутствие воспитания и дрессировки немецкой овчарки привело к тому, что животное начало кусаться в Белом доме.

Ранее хирург рассказал, чем покусавшая силовиков овчарка Байдена могла их заразить.