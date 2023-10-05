Конфликт на Украине истощил бюджет Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Европейского парламента (ЕП).

«[Конфликт] на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. ЕС нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы», — говорится в сообщении.

Долгосрочный бюджет ЕС, также известный как Многолетняя финансовая структура (MFF), представляет собой семилетний финансовый план, который определяет, сколько денег Брюссель может инвестировать в различные сферы, такие как поддержка фермеров, регионов, бизнеса, студентов или исследования, пояснили в ЕП.

Там отметили, что долгосрочный бюджет устанавливает ограничения на ежегодные расходы ЕС и текущие рамки охватывают период 2021–2027 годов, причем в 2023 году он подлежит промежуточному пересмотру, чтобы определить, необходимы ли изменения.

Теперь парламент заявляет, что пересмотр бюджета должен устранить последствия конфликта на Украине, поддержать Киев, «укрепить стратегическую автономию и суверенитет ЕС и дать ЕС больше гибкости для борьбы с кризисами».

Ранее Европарламент поддержал создание специального фонда помощи для Украины.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.