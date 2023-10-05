Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Конфликт на Украине истощил бюджет Евросоюза

ЕП: конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС

close
100%
Global Look Press

Конфликт на Украине истощил бюджет Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Европейского парламента (ЕП).

«[Конфликт] на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. ЕС нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы», — говорится в сообщении.

Долгосрочный бюджет ЕС, также известный как Многолетняя финансовая структура (MFF), представляет собой семилетний финансовый план, который определяет, сколько денег Брюссель может инвестировать в различные сферы, такие как поддержка фермеров, регионов, бизнеса, студентов или исследования, пояснили в ЕП.

Там отметили, что долгосрочный бюджет устанавливает ограничения на ежегодные расходы ЕС и текущие рамки охватывают период 2021–2027 годов, причем в 2023 году он подлежит промежуточному пересмотру, чтобы определить, необходимы ли изменения.

Теперь парламент заявляет, что пересмотр бюджета должен устранить последствия конфликта на Украине, поддержать Киев, «укрепить стратегическую автономию и суверенитет ЕС и дать ЕС больше гибкости для борьбы с кризисами».

Ранее Европарламент поддержал создание специального фонда помощи для Украины.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий