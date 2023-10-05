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На Украине встревожены уходом Маккарти и возможным прекращением поддержки США

Politico: Киев боится потерять финансовую помощь США после отставки Маккарти

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские политики опасаются прекращения помощи США после отставки спикера американской палаты представителей Кевина Маккарти, пишет газета Politico со ссылкой на источники в правительстве Украины.

«Растущий политический хаос в Америке угрожает сорвать поставки денег и оружия», — говорится в статье.

«Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа», — заявила глава комитета по интеграции Украины с ЕС, народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В материале отмечается, что украинское правительство в большой степени полагается на зарубежную финансовую и оборонную поддержку и ожидает получить $42,8 млрд от международных доноров в 2024 году, причем большая часть суммы должна поступать из Соединенных Штатов.

По словам Климпуш-Цинцадзе, в связи с отставкой Маккарти вся обещанная будущая помощь США теперь находится «в подвешенном состоянии».

«В Киеве возникли опасения, что Украина стала инструментом внутренней политики США», — заключается в публикации.

Накануне конгресс США сместил республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей. Инициатором стал его однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц — после сообщений о заключении тайной «сделки по Украине» между Маккарти и Байденом. Президент США требовал, чтобы Маккарти инициировал прохождение отдельного многомиллиардного транша для Украины, а бывший спикер отрицал существование такой договоренности. В результате однопартийцы-конгрессмены обвинили Маккарти во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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