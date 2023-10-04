Президента Грузии обвинили в неуважении к Конституционному суду на фоне импичмента

Глава правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия», Ираклий Кобахидзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили выразила неуважение к Конституционному суду, отказавшись присутствовать на заседании по поводу ее импичмента. Его слова приводит телеканал Imedi.

Как заявил Кобахидзе, появление главы государства в зале Конституционного суда стало бы проявлением уважения к этому органу, однако Зурабишвили предпочла не появляться.

«Если у президента есть время на неконституционные визиты за границу, почему у нее нет времени прийти в Конституционный суд? Это элементарное неуважение к этому конституционному органу и отношение, которое в целом Саломе Зурабишвили проявляет к Конституции Грузии», — отметил он.

Накануне Конституционный суд Грузии не стал выносить решения по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили в первый день заседания. Оно продолжилось 4 октября.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало другого европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Позже генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что поездками в страны Европейского союза глава государства Саломе Зарубишвили сознательно нарушает конституцию, а подобные визиты поощряются «так называемыми друзьями» из-за границы. С его точки зрения, подобные действия совершаются, чтобы вызвать «дестабилизацию и хаос в стране». Он также заявил, что правящая партия не допустит такого развития событий.

Ранее в Грузии заявили о потере минимального доверия к президенту страны.