В Грузии заявили о потере минимального доверия к президенту страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что президент республики Саломе Зурабишвили потеряла «даже то минимальное доверие, которое было», комментируя ее несогласованные поездки в страны ЕС. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

Гарибашвили назвал «очень печальным фактом» заграничные визиты главы государства. Он также отметил, что в прошлом году ей ни разу не мешали «разъезжать».

«После того, как она сделала очень серьезные заявления, что мы не выполняем обязательства и не заслуживаем статуса страны – кандидата в ЕС, естественно, между нами потерялось даже то минимальное доверие, которое было», — заявил премьер-министр.

Комментируя возможный импичмент Зурабишвили, он подчеркнул, что «когда человек нарушает конституцию, то реагирование обязательно».

25 сентября в администрации Зурабишвили заявили, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии. Она собирается обсудить получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС. У Зурабишвили запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, с главой Латвии Эдгарсом Ринкевичсем и литовским коллегой Гитанасом Науседой.

До этого правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее в парламенте Грузии произошла драка между депутатами.