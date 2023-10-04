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В Венгрии отказались связывать выплаты ЕС и помощь Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто отказался связывать выплаты от ЕС и помощь Украине

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AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отказывается связывать внесение поправок в бюджет Евросоюза для выделения финансовой помощи Украине с выплатами Будапешту из общеевропейского бюджета и специальных фондов ЕС, передает ТАСС.

«Эти средства не имеют никакого отношения к внесению изменений в бюджет. По правилам мы должны получить эти средства Евросоюза», — сказал он, подчеркнув, что «это разные вопросы»

До этого газета Financial Times писала, что Европейская комиссия пообещала разморозить €13 млрд для Венгрии, если страна поддержит Киев.

Министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич заявил, что Будапешт пока не получал официальных сообщений от Еврокомиссии о возможности разморозки €13 миллиардов из фондов ЕС и каких-либо условий для этого.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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