В США вынесли решение по визам для участвующих в диалоге «ядерной пятерки» дипломатов РФ

США выдали российским дипломатам визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН, сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Сегодня выдали», — ответил замминистра на соответствующий вопрос.

Рябков добавил, что пока решение о том, когда и где будет проведена встреча, не принято.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, владеющих ядерным оружием, в него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Как сообщал Рябков, Россия, являясь координатором объединения, предложит провести консультации в рамках формата «ядерной пятерки», ближайшая встреча экспертов пройдет на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее США неоднократно затягивали процесс выдачи виз для российских дипломатов, участвующих в мероприятиях, проходящх на полях Генассамблеи ООН. Более того, не все члены российской делегации получили визы, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что такая тактика стала недоброй традицией США.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».