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Польские власти обвиняют Германию и еврочиновников в сговоре с оппозицией

FT: в Польше обвинили Брюссель и Берлин в создании трудностей для властей страны

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские власти обвиняют Германию и еврочиновников из Брюсселя в сговоре с местной оппозицией перед парламентскими выборами — об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью для газеты Financial Times.

«Сейчас у нас очень напряженная ситуация с ЕС, потому что они мыслят расчетливо, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы для правительства», — заявил Мулярчик.

Он утверждает, что Германия имеет огромное влияние на структуры Европейского союза, а кроме того, по мнению Мулярчика — фактически руководит Европейской комиссией, которую возглавляет гражданка Германии и бывший министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас во время дебатов в Европейском парламенте (ЕП) напомнил Варшаве о необходимости следовать общим правилам Шенгенской зоны на фоне визового скандала с мигрантами.

Ранее Шольц в связи с визовым скандалом в Польше выступил за строгий контроль на границах ЕС.

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