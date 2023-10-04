Польские власти обвиняют Германию и еврочиновников в сговоре с оппозицией

Польские власти обвиняют Германию и еврочиновников из Брюсселя в сговоре с местной оппозицией перед парламентскими выборами — об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью для газеты Financial Times.

«Сейчас у нас очень напряженная ситуация с ЕС, потому что они мыслят расчетливо, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы для правительства», — заявил Мулярчик.

Он утверждает, что Германия имеет огромное влияние на структуры Европейского союза, а кроме того, по мнению Мулярчика — фактически руководит Европейской комиссией, которую возглавляет гражданка Германии и бывший министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

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