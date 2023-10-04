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Будапешт потребовал от Киева гарантий отказа от преследования банка OTP

Сийярто потребовал гарантий того, что OTP не включат в списки «спонсоров войны»

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Jaap Arriens/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева письменных гарантий того, что банк OTP не включат в списки «спонсоров войны», сообщает РИА Новости.

«Все причины, по которым банк ОТР включили в список «спонсоров войны», были ложными, смехотворными и необоснованными. Поэтому мы считаем естественным, чтобы ОТР в списке не фигурировал. Но сам процесс вызывает серьезные опасения, потому что если банк включили в список на такой смехотворной основе, это может произойти в любое время и впредь», — заявил Сийярто.

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) ранее исключило OTP из так называемого «международных спонсоров войны», так как банк взял на себя обязательства касательно планов на российском рынке. Решение было принято под давлением того, что Венгрия отказывалась разрешить выделение Украине €500 млн от Евросоюза до исключения OTP из этого списка.

Ранее венгерский банк был исключен из украинского списка «спонсоров войны».

Ранее «Медвежонка Барни» на Украине внесли в список «спонсоров войны».

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