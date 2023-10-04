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Захарова обвинила Европейский союз в предательстве армян

Представитель МИД Захарова заявила, что Армению предал ЕС, а не Россия

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Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что не Российская Федерация, а Европейский союз предал Армению, передает ТАСС.

«Брюссель не думал способствовать прекращению огня и оказывать гуманитарную помощь», — сказала она.

По мнению дипломата, Евросоюз дискредитировал себя в качестве посредника в ситуациях вокруг Нагорного Карабаха и Косово, где действия европейских государств привели к усугублению проблем.

«Разве только на Балканах? Уверена, дальше будут вопросы по ситуации в том числе в Армении — так и там наобещали с три короба, не сделали ничего, кроме провокаций, которые привели к детонации ситуации», — указала Захарова.

Также Мария Захарова заявила, что в начале нового витка кризиса в Нагорном Карабахе представители Российской Федерации, Европейского союза и США провели совещание. По ее словам, встреча представляла собой «рядовой обмен точками зрения» и не содержала секретных деталей.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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