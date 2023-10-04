Алиев решил отказаться от встречи с лидерами Армении и ЕС в Гранаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на встрече с лидерами Армении и стран Европейского союза в испанской Гранаде. Об этом сообщило агентство APA.

Известно, что Азербайджан отказался от пятисторонней встречи, запланированной на 5 октября.

В предложенном Азербайджану формате пятисторонняя встреча должна была состоять из представителей Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Евросоюза.

Однако Алиев отказался от этой встречи и Алиев не поехал в Испанию.

В свою очередь Азербайджан может принять участие во встрече, если будет предложен предыдущий формат тройки ЕС-Азербайджан-Армения.

До этого Алиев называл уникальным опыт Баку по восстановлению территориальной целостности.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.