Россия предостерегла Украину от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков на полях VI международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» заявил ТАСС, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является непростой, попытки Украины дестабилизировать там обстановку не прекращаются.

«Мы продолжим в рабочем режиме обмениваться с МАГАТЭ оценками и подходами к текущей ситуации, она по-прежнему непростая», — сказал он.

Рябков отметил, что Российская Федерация предостерегает Украину и ее спонсоров от попыток дестабилизировать обстановку вокруг Запорожской АЭС. Дипломат призвал генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси послать Киеву и его спонсорам сигналы не совершать дестабилизирующих действий вокруг станции.

Замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона призывает МАГАТЭ фиксировать, кто несет ответственность за нападения на Запорожскую АЭС.

«Мы призываем не просто фиксировать факты нападений на станцию и Энергодар с помощью беспилотных летательных аппаратов и иным образом, а фиксировать, кто несет за это ответственность. Пока мы не добились от МАГАТЭ нужных подвижек в этом направлении», — заключил Рябков.

29 сентября источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует захват Запорожской АЭС в начале октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кремль отреагировал на сообщения о скорых переговорах по урегулированию на Украине.