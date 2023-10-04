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Шольцу предрекли провал на выборах

N-TV предрек Шольцу и его партии поражение на выборах в Баварии и Гессене

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Brendan McDermid/Reuters

Канцлера Германии Олафа Шольца и его Социал-демократическую партию (СДПГ) может ждать историческое фиаско на выборах в двух важных регионах страны. Об этом пишет N-TV.

8 октября пройдут местные выборы в федеральных землях Баварии и Гессене, где проживают 19 миллионов человек. Как отмечает телеканал, опросы предсказывают «двойное фиаско» и «настоящий разгром» для партии Шольца.

Есть опасения, что в Баварии СДПГ может занять лишь пятое место, а в Гессене — четвертое. При этом эту партию могут обогнать не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но также «Зеленые» и правая «Альтернатива для Германии» (АДГ).

N-TV пишет, что вечер 8 октября для Шольца, скорее всего, станет худшим моментом за время его пребывания на посту канцлера ФРГ.

СМИ отмечает, что о поражении СДПГ на выборах можно говорить по результатам опросов о Шольце и его «светофорном» коалиционном правительстве. Согласно им, 79% немцев недовольны работой текущего правительства.

Ранее сообщалось, что Шольц попал в неловкую ситуацию на предвыборном митинге.

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