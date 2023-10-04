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В США назвали «две путеводные звезды» Байдена по России и Украине

Госсекретарь Блинкен назвал «две путеводные звезды» Байдена по России и Украине

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Джо Байден с первого дня своего пребывания на посту президента США руководствовался двумя «путеводными звездами». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в Университете Райса в Хьюстоне, трансляция велась на YouTube.

Первая такая звезда, по словам Блинкена, — это уверенность в том, что Соединенные Штаты делают все возможное для поддержки Украины, это привлечение других стран к тому же.

Вторая «путеводная звезда» — избежать прямого военного столкновения с Россией, поскольку такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, и безопасность американских граждан в таком случае будет под вопросом, заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что в дискуссиях последних месяцев продолжать помогать Украине смысла нет, речь идет не просто об оружии — истребителях или ракетных системах, а о необходимости обучить украинских военнослужащих сложному обращению с ним. США и их союзники хотят убедиться в том, что Киев способен поддерживать состояние техники, так как если она выйдет из строя через несколько дней — много пользы от нее не будет.

Также Блинкен заявил, что Запад хочет в долгосрочной перспективе усилить позиции Украины настолько, чтобы у нее были возможности для самостоятельного отражения агрессии в будущем.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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