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В Армении заявили о незаконных арестах, которые Азербайджан проводит в Карабахе

Пашинян: к арестам в Карабахе необходимо привлечь международное внимание

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Vladimir Voronin/AP

Власти Азербайджана проводят в Нагорном Карабахе незаконные аресты, к которым должно быть привлечено внимание международного сообщества. Об этом на встрече с главой МИД Франции Катрин Колонна в Ереване заявил армянский премьер Никол Пашинян, передает ТАСС.

«<…> власти Азербайджана осуществляют незаконные аресты в Нагорном Карабахе», — отметил он.

Пашинян призвал, чтобы эта ситуация оказалась центре внимания представителей международного сообщества.

Глава МИД Франции прибыла в Армению 3 октября.

Ранее оппозиционный армянский депутат Арегназ Манукян обвинил армянского премьера в сдаче Карабаха.

До этого в МИД РФ рассказали о приоритетах при помощи Карабаху.

Во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия «болеет сердцем» за армян Карабаха.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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Война в Карабахе
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