Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Литве призвали защитить Украину «ядерным зонтиком»

МИД Литвы: на Украину нужно распространить «ядерный зонтик» и пятую статью НАТО

close
100%
Hannibal Hanschke/Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о необходимости распространить «ядерный зонтик» и пятую статью НАТО на Украину и ряд других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил политик на Варшавском форуме безопасности, странам ЕС пора сменить «мирную» ментальность на «военную» и приготовиться к различным случайностям, к которым может привести происходящее на мировой арене.

«А из этой ментальности вытекает: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить «ядерным зонтиком», пятой статьей НАТО страны, оставленные в «серой зоне» и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там», — считает Ландсбергис.

По мнению главы МИД Литвы, в защите нуждаются те, кто находится на границе Североатлантического альянса, подобно его стране и Польше. Он поблагодарил Германию за решение разместить в Литве постоянную бригаду немецких войск и назвал это отражением «геополитической перемены».

Ранее в Литве потребовали отставки командующего армией страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий